Россия может обвинить в терроризме задержанных возле Крыма рыбаков - Слободян

Членов экипажа украинского рыболовецкого судна "", которых российские пограничники задержали недалеко от оккупированного Крыма, могут обвинить в терроризме.

Такое предположение в эфире Радио Крым.Реалии высказал помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

"Они сейчас будут пытаться привлечь их к уголовной ответственности, "пришить" терроризм, контрабанду оружия, что угодно. Конечно, они будут это делать, чтобы создать картинку того, что это не просто нарушители, а диверсанты", - подчеркнул Слободян.

По его словам, даже если не принимать во внимание незаконность задержания украинского судна российской стороной, нарушение морских границ в России не является уголовным преступлением.

"Россия рассматривает это как браконьерскую деятельность во внутренних российских водах. Но опять же - за это в них предусмотрена административная ответственность, а не содержание под стражей", - сказал он.

4 мая российские пограничники задержали украинское рыболовецкое судно "ЯМК- 0041" на западе от мыса Тарханкут в оккупированном Россией Крыму якобы за незаконный промысел камбалы-калкана