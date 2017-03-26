Россия может отправить на "Евровидение" другого участника - Кириленко

Украина готова допустить для участия в песенном конкурсе "Евровидение" вместо Юлии Самойловой другого российского представителя, который "не имеет проблем с украинским законодательством". Об этом заявил вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко.

"Безусловно, мы готовы принять все 43 страны-участницы "Евровидения-2017", в том числе и представителя из Российской Федерации. И Россия сама может найти для себя выход из этой ситуации, предложив участника или участницу, которые не имеют проблем с украинским законодательством. И в таком случае эта проблема будет очень быстро решена", - заявил Кириленко в эфире "Украинского радио".

В Европейском союзе вещания, который является соорганизатором ежегодных конкурсов популярных песен "Евровидение", заявили 23 марта, что россиянка Юлия Самойлова могла бы выступить на конкурсе через спутниковую связь из России во втором полуфинале, а в случае прохождения в финал - и в финале.

Служба безопасности Украины 22 марта запретила въезд в Украину представительнице России на международном песенном конкурсе "Евровидение- 2017" Юлии Самойловой, которая незаконно посещала аннексированный Крым.

В министерстве иностранных дел России выразили возмущение решением Службы безопасности Украины отказать во въезде в страну российской участнице конкурса "Евровидение-2017" Юлии Самойловой.

Организаторы конкурса "Евровидение-2017" обнародовали заявление, в котором выразили разочарование решением Украины не пускать в страну участницу от России Юлию Самойлову. Вместе с тем, в оргкомитете конкурса указали на необходимость уважать законы принимающей страны.

В пресс-службе Первого канала заявили, что Юлия Самойлова будет участвовать в "Евровидении" 2018 года.

Россия 12 марта определилась со своим представителем на "Евровидение" - страну представит певица Юлия Самойлова, которая с детства передвигается на инвалидной коляске.

Певица выступила в аннексированном Крыму 27 июня 2015 на гала-концерте фестиваля "Мир спорта и добра". Таким образом, певица нарушила постановление Кабинета министров Украины No367 от 4 июня 2015 года, согласно которому иностранцы должны иметь специальное разрешение для въезда на территорию Крыма. Ранее Украина уже принимала меры к российским артистам, выступавшим в Крыму.

В этом году международный песенный конкурс "Евровидение" состоится в Киеве.