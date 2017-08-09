Россия на день закрыла движение судов через Керченский пролив

Запрет не касается кораблей Военно-морского флота РФ и федеральных органов безопасности РФ.

Россия запретила движение судов в Керченском проливе в среду, 9 августа, с целью безопасности мореплавания во время проведения морских операций при строительстве моста на оккупированный полуостров.

Соответствующее распоряжение NoАБ-84-р капитана порта Керчь опубликовано на сайте российской Администрации морских портов Черного моря.

"В целях обеспечения безопасности мореплавания при проведении морских операций при строительстве транспортного перехода через Керченский пролив... запретить с 06.00 до 18.00 мск 9 августа 2017 года плавание всех кораблей и судов", - говорится в документе.

Запрет не касается кораблей Военно-морского флота РФ, федеральных органов безопасности РФ, а также судов, участвующих в технологическом процессе строительства объекта Транспортный переход через Керченский пролив.

Как сообщал УНИАН, Украина готовит иск в связи с убытками, понесенными из- за строительства Россией Керченского моста к оккупированному Крыму.

РФ из-за строительства оккупантами Керченского моста министерство транспорта РФ суммарно на 23 сутки хочет запретить судоходство в проливе для установки на опоры пролетных арок моста. Кроме того, после постройки моста часть судов не сможет проходить через Керченский пролив из-за слишком большой осадки.