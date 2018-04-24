Россия начала военные учения в аннексированном Крыму

В аннексированном Россией Крыму начались военные учения с боевыми расчетами противокорабельных береговых ракетных комплексов ракетного соединения Черноморского флота.

Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

"Ракетчики уже отработали комплекс мероприятий по выходу техники из парков с последующим совершением марша в назначенный район. На следующем этапе обучения расчеты будут решать задачи по развертыванию ракетных комплексов на местности и смене огневых позиций, выявления условных надводных целей с последующей передачей полученных данных на командный пункт", - отметили в ведомстве.

Раньше народный депутат Украины Мустафа Джемилев заявил, что оккупанты завезли в Крым ядерные боеголовки.