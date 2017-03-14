Россия не рассчитывает на победу в Евровидении - журналист

Певица Юлия Самойлова, которая будет представлять Россию на песенном конкурсе "Евровидение 2017" выбрана не "как цель, а как средство", поэтому планов победить в конкурсе в этом году у России нет. Такое мнение 14 марта в утреннем эфире Радио Крым.Реалии высказал редактор отдела культуры журнала "Огонек" Андрей Архангельский.

"Решение о том, отправлять конкурсантов в этом году в Киев или нет от России очень долго не принималось, затягивалось до последнего и можно сказать, было принято буквально накануне. Это решение колебалось между тем, чтобы бойкотировать конкурс, как здесь это называют, или тем, чтобы в нем участвовать. Судя по тому решению, которое принято сейчас, мы понимаем, что в отличие от прошлого года, никакого расчета на то, чтобы победить нет", - сказал Архангельский.

Представительница России, избранная для участия в песенном конкурсе "Евровидение-2017", который пройдет в Киеве, Юлия Самойлова посещала с концертом аннексированный Крым 27 июня 2015 года. В связи с этим, согласно украинскому законодательству, Юлии Самойловой могут запретить въезд на территорию Украины. 28-летняя российская певица Юлия Самойлова с детства прикована к инвалидной коляске. Полуфиналы "Евровидения-2017" пройдут 9 и 11 мая, финал - 13 мая.

Накануне советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко предложил разрешить въезд в Украину российской певице Юлии Самойловой, и привлечь ее к ответственности за нарушение правил пересечения государственной границы.

Украину определили местом проведения "Евровидения-2017" после победы украинской певицы крымскотатарского происхождения Джамалы в мае прошлого года в Швеции. В этом году Украину будет представлять группа O.Torvald.