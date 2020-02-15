Россия официально не информировала Украину о причинах задержки украинских моряков

Россия официально не информировала Украину о причинах задержки судна в Азовском море.

Об этом РБК-Украина сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

"Сейчас к выяснению обстоятельств с задержкой судна подключена и прокуратура АРК Крым, и МИД Украины", - сообщил Демченко.

По его словам, правоохранительные органы РФ официальным письмом не информировали Украину о причинах задержки судна.

Впрочем, в пограничной службе не исключают, что плавсредство могло выйти за пределы базирования.

Напомним, что 15 февраля ФСБ задержала в Азовском море украинских моряков.