Россия отказалась выдать Украине еще трех политзаключенных

Россия отказала в передаче незаконно осужденных гражданин Украины Станислава Клыха, Николая Карпюка и Алексея Чирния, сообщил заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов.

"Россия отказала в передаче в Украину Клыха, Карпюка и Чирния без указания причины и соответствующего решения суда. Это является нарушением условий Конвенции о передаче осужденных лиц 1983 года, и мы письменно обратились к России с требованием добросовестно выполнять свои международные обязательства", - написал Петухов на своей странице в Facebook.

Он отметил, что пока продолжаются политически мотивированное преследование украинцев на России, должны действовать персональные санкции, а Россия не может вернуться на международные площадки, из которых она была исключена.

Как сообщалось, чеченский суд в мае 2016 года приговорил украинцев Николая Карпюка и Станислава Клыха к 22,5 и 20 годам заключения соответственно. Их обвиняли в участии в боевых действиях против российской армии в первую чеченскую войну в составе УНА-УНСО.

Чирний был задержан в мае 2014 года и Крыму вместе с Геннадием Афанасьевым, Александром Кольченко и кинорежиссером Олегом Сенцовым. Он согласился сотрудничать с оккупантами и получил семь лет тюрьмы.