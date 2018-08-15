Россия отказывается обсуждать освобождение украинских политзаключенных, - Геращенко

Российские власти отказываются обсуждать освобождение украинских политзаключенных, в частности, в Трехсторонний контактной группе в Минске.

Об этом сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в ТКГ Ирина Геращенко, передает Громадське.

По словам Геращенко, в Минске украинская сторона больше четырех месяцев поднимает тему освобождения украинских политзаключенных, в частности, Олега Сенцова, Александра Кольченко, Станислава Клыха, Николая Карпюка, Павла Гриба и других.

"Реакция российской стороны на это всегда была отрицательной, что мол "нас там нет" (на Донбассе) и мы не собираемся обсуждать (освобождение политзаключенных - ред.) и в Минском процессе РФ и ее представители присутствуют как наблюдатели, что абсолютный бред. Всему миру очевидно, что Россия разожгла войну на Донбассе и несет полную ответственность", - сказала Геращенко.

Она добавила, что представители так называемых "ЛНР" и "ДНР" в Минске озвучивают "кремлевский сценарий" обмена.

"Давайте мы будем говорить о возможном обмене всех установленных на всех установленных, настаивая, что у них в тюрьмах на оккупированном Донбассе вроде есть только 20 украинцев, а от нас требуют 300, в том числе "беркутовцев", в том числе россиян, совершавших преступления на территории Украины, воюя на Донбассе или устраивая теракты по всей Украине", - заявила Геращенко.

Она подчеркнула, что Украина готова передать 36 россиян и забрать украинцев из российских тюрем.

Также Геращенко рассказала, что это предложение Украина передавала представителю России в ТКГ в Минске и Министерству иностранных дел РФ.

"Ноль ответа. Ноль. Никакой реакции на наши предложения, ни заинтересованности России в своих гражданах", - сказала она.

Ранее сегодня уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что восемь россиян просят Путина обменять их на украинских политзаключенных. Среди них - задержанный на Донбассе российский военнослужащий Агеев.

Напомним, ранее Украина предложила провести 21-22 августа в Минске переговоры Денисовой с российским омбудсменом Татьяной Москальковой. В эти дни в Минске пройдут двухдневные переговоры Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина, ОБСЕ, РФ).

Украина рассчитывает освободить из российских и крымских тюрем Олега Сенцова, Романа Сущенко, Николая Карпюка, Станислава Клыха, Александра Кольченко, Павла Гриба, Евгения Панова, Валентина Выговского, Владимира Балуха, Алексея Сизоновича, Алексея Бессарабова, Дмитрия Штыбликова, Владимира Дудко, Александра Шумкова, Николая Семену и других политзаключенных.