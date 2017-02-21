Россия отправила на Донбасс 60-й "гумконвой" из 26 грузовиков.

Во вторник утром колонна грузовиков МЧС России с так называемым 60-м "гуманитарным конвоем" для Донбасса выехала в сторону российско-украинской границы.

Об этом сообщается на сайте МЧС РФ.

Сообщается, что в составе "гумконвоя" 26 автомобилей с грузом, вес которого более 300 тонн.

В МЧС утверждают, что основная масса груза - "продукты питания, предметы первой необходимости, а также детские продуктовые наборы для детей до 1 года". Перед границей колонна разделится на две части - одна отправится на пункт пропуска "Донецк", вторая - на "Матвеев Курган". После машины продолжат движение в Донецкую и Луганскую области.

Отмечается, что это первый с начала 2017 года.

Напомним, Россия направляет колонны с "гуманитарной помощью" с августа 2014 года. За это время в Украину заехали около 5 тыс. грузовиков. Периодичность сначала составляла два-три раза в месяц, но в 2016 году снизилась до одного раза в месяц. Все "гумконвои" пересекли границу Украины незаконно.

Предыдущий "гумконвой" РФ доставила на Донбасс 22 декабря. В МЧС утверждали, что в нем - "медикаменты, продукты питания и новогодние подарки".