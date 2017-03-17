Россия передала Украине 12 заключенных из Крыма

Федеральная служба исполнения наказаний России передала Украине 12 граждан, которые отбывали наказание в Крыму в момент его аннексии.

Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-бюро ФСИН.

По информации, процесс передачи осужденных прошел в Белгородской области.

- 17 марта Федеральная служба исполнения наказаний в плановом порядке передала правоохранительным органам Украины для дальнейшего отбывания наказания в государстве гражданства 12 осужденных граждан Украины. Передача состоялась на контрольно-пропускном пункте Нехотеевка - Гоптовка в Белгородской области, - говорится в сообщении.

Представитель омбудсмена Украины Михаил Чаплыга подтвердил эту информацию.

- Началось перемещение 12 заключенных из Крыма, - написал он в Facebook.