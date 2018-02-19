Россия продолжает блокировать пункт пропуска в Харьковской области

Российские пограничники продолжают блокировать пропуск грузовых автомобилей через границу в пункте пропуска "Гоптовка - Нехотеевка" в Харьковской области, из-за чего образовалась очередь из 120 грузовиков, сообщил помощник председателя Госпогранслужбы Олег Слободян.

"Такую ситуацию мы наблюдаем только на одном направлении. Это переход "Гоптовка - Нехотеевка". Ситуация сегодня на утро не изменилась. Сейчас мы уже насчитываем там более 120 автомобилей: это грузовые автомобили, которые не могут попасть на территорию РФ. Никаких официальных объяснений нет", - заявил Слободян в эфире телеканалу "112 Украина".

По его словам, на письменные запросы украинской стороны относительно причин такой ситуации россияне также не ответили.

Напомним, что в субботу, 17 февраля, на участке российско-украинской границы на Харьковщине российские пограничники без объяснения причин прекратили пропуск транспорта.

По материалам: 112 Украина