Россия ускорила "паспортизацию" жителей оккупированного Донбасса, - Минобороны

Российская Федерация ускорила процесс предоставления гражданства РФ жителям временно оккупированных территорий Донбасса перед переговорами в "нормандском формате".

Об этом проинформировали в пресс-службе Министерства обороны Украины.

"По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование вооруженных сил РФ принимает меры для ускорения т.н.

"паспортизации" населения на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях путем изменения порядка прохождения военной службы в составе 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов ВС РФ", - сказано в сообщении.

Так, с 1 октября в подразделениях российско-оккупационных войск будут служить только лица с паспортами РФ и лица, которые начали оформлять российское гражданство.

В пресс-службе подчеркнули, что увеличением количества российских граждан на временно оккупированной территории за счет местных жителей Россия "пытается усилить свои позиции на международных переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе".

"Кроме того, таким образом РФ планирует не допустить потери своего влияния в регионе в случае принуждения ее согласиться на отдельные уступки по реализации Минских соглашений и сохраняет потенциал для дальнейшей агрессии против Украины", - уточнили в Минобороны.

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