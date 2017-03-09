Россия вдвое сократит количество "гумконвоев" на Донбасс

Россия с апреля будет отправлять конвои с "гуманитарной помощью" для жителей оккупированной боевиками территории на востоке Украины один раз в месяц вместо двух.

Об этом статс-секретарь, заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации Владимир Артамонов сообщил "РИА Новости".

По его словам, это связано "с достаточностью удовлетворенностью тех потребностей, которые есть по юго-востоку Украины".

"В основном это продукты питания и медикаменты", - сказал заместитель министра.

По планам россиян, следующие колонны отправятся на Донбасс 16 и 23 марта, а потом 27 апреля.

Как сообщал УНИАН, 28 февраля очередной, 61-й, "гуманитарный конвой" МЧС России вторгся на оккупированный Донбасс.