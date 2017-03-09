"Россия ведет себя в суде, как гопники, которые подло бьют человека, а потом убеждают, что он сам виноват", - Слава Рабинович

Выступление и поведение российской стороны в Международном суде Гааги было похоже на элемент большой преступной спецоперации уровня гопников из подворотни.

Такое мнению высказал российский финансист Слава Рабинович, сообщает "Диалог. UA".

В комментарии InfoResist Рабинович сравнил россиян в Гааге с гопниками, которые, выбежав из подворотни, подло бьют человека по голове сзади, затем сдергивают с него шапку и убегают.

"А когда их ловят, то они говорят, что человек сам все начал", - добавляет Рабинович.

Он убежден, что никакой выгоды от судебного процесса в Гааге Россия не получит.

Он также добавил, что безобразное поведение российской стороны на Международном суде видят все.

"И это безобразие безнаказанным не будет", - добавил Рабинович.

Как ранее сообщалось, Елена Зеркаль, представляющая Украину в Гааге, заявила, что украинской стороне было весьма сложно держать себя в руках, слыша ужасающую ложь российской стороны.

Также на суде в Гааге была сообщена точная схема расположений всех российских дивизий в оккупированном Донбассе.

Dialog.uahttp://www.dialog.ua/news/113117_1489044892