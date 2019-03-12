Россия выпустила новую памятную монету с Крымом (фото)

5 рублей выйдут массовым тиражом

Центробанк России 12 марта запустил в обращение новую памятную монету номиналом 5 рублей, сообщается на его официальном сайте. Она отчеканена из недрагоценного металла и посвящена аннексии Крыма войсками РФ.

На аверсе пятерки указан номинал монеты, год выпуска и эмитент в окружении веток растений. А на реверсе находится изображение Керченского моста в лучах рядом с картой полуострова.

Монета памятная, но будет средством платежа. Выйдет массовым тиражом - 2 млн. штук. Украинский Нацбанк в таких объемах никогда свои изделия не чеканил, его массовые монеты производились десятками тысяч.

Впрочем, полтора года назад наш регулятор запретил украинским банкам работать с российскими монетами и банкнотами, на которых изображены аннексированные территории и объекты. Сделал это с опозданием. Первые деньги с захваченным Крымом были выпущены в РФ за два года до этого - в 2015 году. Это были 100 рублей с "Ласточкиным гнездом", после чего появилась сотка севастопольской бухтой. А затем и масса разных монет с видами в Керчи, Феодосии, Севастополя.

Украинские банки не имеют права завозить эти денежные знаки в Украину. А также принимать имеющиеся у населения экземпляры для конвертации, денежных переводов, пополнения счетов или других операций.

Заявление Центробанка РФ о запуске крымской пятирублевки появилось на следующий день после известия украинского Нацбанка о выводе в денежный оборот памятных 5 гривен из серии "Фауна в памятка культуры" (посвящена барану) с изображением двух керамических сосудов из могильника в Крыму.