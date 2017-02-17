Россиянин создал в Украине масштабную нарколабораторию

Сотрудники СБУ "прикрыли" работу крупной наркотической лаборатории, функционирование которой наладил гражданин РФ.

Правоохранители установили, что наркодельцы изготавливали препарат "метадон" и активно сбывали его на территории Киевской и Одесской областей.

В рамках уголовного производства сотрудники спецслужбы провели множество обысков по месту жительства злоумышленников в столице, Киевской и Одесской областях. Оперативники нашли подпольную нарколабораторию в Одесской области (там наркопроизводители "работали" в арендованном частном доме) которая была оснащена всем необходимым для производства метадона. Сотрудники СБУ изъяли около 12 кг готового наркотика, 66 кг прекурсоров, больше 500 литров химических соединений и реактивов, которые использовали для изготовления наркотика.

Специалисты сообщили, что по ценам "черного рынка" изъятый метадон стоил около 30 млн грн.

У наркодельцов также изъяли оружие. Россиянина и его подельников задержали. Правоохранители начали уголовное дело.