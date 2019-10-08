Россиянин Устинов согласился провести бой с Усиком

Российский боксер Александр Устинов может заменить Тайрона Спонга и выйти на ринг против Александра Усика 12 октября.

Российский боксер Александр Устинов согласился выйти на ринг против Александра Усика 12 октября в Чикаго вместо нидерландца Тайрона Спонга. Об этом заявил промоутер россиянина Владимир Хрюнов.

- Нам предложили провести бой с Усиком, мы согласились. Сейчас обсуждаем детали. В Усика возникнут большие проблемы в связи с габаритами Александра. Устинов находится в прекрасной форме, - сказал Хрюнов.

Усик в ночь с 12 на 13 октября должен был провести бой с Тайроном Спонгом, но нидерландец провалил допинг-тест. Промоутер Александра Эдди Хирн заявил, что команда украинца находится в поиске нового оппонента.

Сначала соперником Усика в супертяжелом весе должен был стать камерунец Карлос Такам, но поединок отменили из-за травмы украинца.