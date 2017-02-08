Россию лишили чемпионата мира 2021 года по биатлону - СМИ

В России опровергли перенос ЧМ-2021 по биатлону в другую страну

У России отобрали право на проведение чемпионата мира по биатлону 2021 года в Тюмени, сообщает NRK.

Эту информацию портал получил от главы Союза биатлонистов Норвегии Эрленда Шлоквика. Подтверждает данные сообщения и журналист немецкой телекомпании ZDF Нильс Кабен.

Tjumen wird nicht Ausrichter der WM 2021#tjumen #biathlonwm20121 #mclarenreport - Nils Kaben (@NKaben) 8 февраля 2017 г.

Соответствующее решение было объявлено во время внеочередного заседания конгресса Международного союза биатлонистов (IBU). После этого некоторые страны намеревались проголосовать за это решение, но правление организации им отказало.

IBU предложит Всемирному антидопинговому агентству (WADA) ужесточить наказания за допинг. Так, за каждый случай срок наказания может быть увеличен до восьми лет, кроме того предложения касаются увеличения штрафа и сокращения квот на Кубке мира, Олимпиадах и чемпионатах планеты.

Глава Союза биатлонистов России Александр Кравцов в комментарии Р-Спорт опроверг сообщения о лишении России чемпионата мира по биатлону.

В январе национальные антидопинговые организации (NADO) из 19 стран призвали отстранить российских спортсменов от участия во всех международных соревнованиях, а также отобрать у РФ право на проведение соревнований.

Ранее Союз биатлонистов России отказался от проведения этапа Кубка мира в Тюмени после угрозы бойкота.

Сообщалось, что Международный союз биатлонистов (IBU) получил от Всемирного антидопингового агентства (WADA) список из 31 российского спортсмена, которых подозревают в использовании запрещенных веществ с 2011 по 2015 годы.

Перед этим стало известно о более тысячи атлетов из РФ подозревают в использовании запрещенных веществ, что на государственном уровне покрывалось Россией.