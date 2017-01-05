Рождественский Сочельник: что можно, а что категорически нельзя делать

Первое, что непременно должен сделать каждый верующий, это пойти в храм, причаститься и побыть на службе. Рождество - праздник уникальный, предшествующий ему Святвечер, его еще называют Сочельник, и вовсе таит в себе какое-то притяжение и волшебство.

6 января человек по возможности должен исповедоваться, а если вы совсем не постились, то хотя бы в канун Рождества подержите себя в строгости, не вкушайте скоромную пищу, а лучше вообще устройте разгрузочный день.

В праздничные дни важно уделить особое внимание своим мыслям, не ругаться, не спорить, не сквернословить.

6 января церковнослужители советуют попоститься, поскольку по канонам к трапезе можно приступить только с восходом первой звезды.

Но Митрополит Запорожский и Мелитопольский УПЦ Лука говорит, что пищу можно начать принимать через какое-то время по окончании Литургии, в 13-15 часов дня. Но вся еда по его словам должна быть только постной, никакого мяса и других явств, которые запрещены в Пост. Не постную пищу можно начинать есть только с 7 января.

Ни в коем случае в Сочельник нельзя материться, сквернословить, произносить ругательные выражения, так как душа человека готовится к Рождеству.

Нежелательно в этот день работать по дому, а если есть возможность, то еду надо приготовить заранее - к примеру, 5 января, чтобы следующий день оградить себя от земной суеты.

Ни в коем случае нельзя принимать алкоголь и слабоалкогольные напитки.

По традиции, в Сочельник должны быть приготовлены 12 блюд. Кутья - главное блюдо праздничного стола, но этому противиться официальная православная церковь, считающая, что если есть кутья, то все остальные блюда - по желанию хозяйки.

Принято в Святвечер приходить в гости к родным, и обязательно принести им для угощения приготовленную кутью.

И как же без колядования - тоже главного атрибута предстоящего праздника. Колядованием нужно заниматься завтра вечером 6 января, в роли колядовников могут быть и парни, и девушки.

Самый главный посыл тех, кто пришел колядовать - прославление дома, в котором вы находитесь, пожелание богатства и хорошего урожая хозяевам

И, конечно же, гадания и всякие обряды, но опять таки, церковь считает подобное - светским баловством и советует не привлекать лишний раз к себе нечистые силы.

Ранее сообщалось, что до сих пор так и непонятна точная дата рождения Иисуса Христа, от чего между церковниками возникают частые споры.

Добавим, что на Рождество прогнозируется значительное похолодание и много снега.

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