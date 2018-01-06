Рождество Христово: традиции, приметы, гадания, что нельзя делать

Следом за Новым годом идет еще один весьма популярный среди украинцев праздник – Рождество Христово.

Как следует провести этот день.

Что делают на Рождество Христово

У этого дня немало традиций и обычаев. Напомним вкратце, что:

как только наступит полночь с 6 на 7 января, необходимо распахнуть окна и двери, чтобы Рождество вошло в дом,

а с самого утра принято ходить по домам и колядовать. При этом принято наряжаться в разные костюмы и поздравлять каждого встречного с Рождеством,

7 января в церквях проводится три богослужения: в полночь, на рассвете и днем – всем верующим необходимо посетить церковь в этот день.

Рождество: приметы

Считается, что первым в этот день в дом должен войти мужчина – это привлечет дому удачу и богатство.

Существует поверье, что сделавший 7 благ на Рождество будет счастливо жить весь год и даже имеет право попросить у ангелов исполнения самого заветного желания. В этот день принято подавать 7 милостынь ради счастья в грядущем году. Обычно это семь одинаковых купюр, подавать которые нужно тому, кто вызывает в душе искреннюю симпатию, сопровождая подаяние произнесенной про себя молитвой.

Можно также подарить семь полезных подарков. Как правило, это были полотенца, отдавая которые, дарящий обязательно произносил слова: "Полотенца дарю, умирать погожу, добром зло исправлю, к счастью род мой (семью мою) направлю".

На Рождество принято зажигать больше свечей, огней, а если есть, то и камин. Считается, что свечи привлекают в дом тепло и богатство. Одну, особую свечу нужно обязательно зажечь за усопших родственников — тогда они помогут Вам привлечь в наступающем году удачу и достаток.

Если есть домашние животные то, на Рождество надо их обильно и вкусно накормить — тогда и весь год будет сытным и удачным в финансовом плане.

Купить что-то хорошее на Рождество – отличная примета и знак того, что покупка прослужит вам верой и правдой.

Что едят на Рождество

На Рождество заканчивается пост, поэтому в этот день принято готовить 12 блюд – но уже не постных. Вечером на Рождество за столом собирается вся семья, чтобы отпраздновать рождение Христа.

Рождество: что нельзя делать

Существует и ряд запретов:

нельзя в Рождество заниматься уборкой и другими хозяйственными делами. Лучше всего, если вы не будете убираться вплоть до 14 января (следующий день Старого Нового года). Весь мусор, собранный 14 января, надо вынести на улицу и развеять по ветру или сжечь. По примете, после этого никакие злые духи не будут беспокоить человека в течение всего года;

в святой день нельзя ругаться: кто ругается, тот забирает у своих предков надежду на спасение;

нельзя, чтоб первой гостьей в этот день в дом входила женщина – иначе весь год женщины этой семьи будут болеть;

нельзя надевать старую одежду – только новую. Не чистую, выстиранную, а именно новую, еще не ношеную. И не садиться за рождественский стол в черном, иначе в новом году таких людей ждет неудача в делах;

нельзя пить воду (кофе, чай и другие отличные напитки, по примете, можно).

Гадания на Рождество

С точки зрения церковных канонов и старых поверий, на Рождество не рекомендуется гадать — тем более, незамужним девушкам. Церковь категорически запрещает любые гадания.

Однако стоит признать, что, несмотря на запреты, именно гадания на Рождество до сих активно практикуется (в частности, именно девушками – так называемые гадания на суженого). Ведь именно этот период является одним из самых мистических в году и самым подходящим для гадания.

Способов рождественских гаданий было множество. Гадания на Рождество увлекали абсолютно всех, но особенно выделяли гадания молодых девушек на суженого.

Наилучшая дата для гадания на Рождество - ночь на 7 января, но можно гадать и в другое время. Однако чем дальше дата от рождественской ночи тем меньше достоверность рождественских гаданий.

Итак, рождественские гадания.

На вещах

Предсказывают, кем будет будущий муж. Девушке, которой гадают, завязывают глаза. На столе раскладывают предметы, символизирующие разные профессии. Можно положить флешку (программист), книгу законодательства (адвокат), органайзер (управленец) и прочее. Кроме этого, кладут и обручальное кольцо. Девушке предлагают наугад выбрать один из предметов. Если с трех попыток она выбирает одно и то же, то будущий муж будет той профессии, которую символизирует выбранный предмет. Если в руки попадается только кольцо, это значит, что девушка непременно выйдет замуж в следующем году, но кем будет ее избранник - неизвестно.

По нитке

Вам потребуются три нити - черного, белого и красного цветов и три иглы. Вставьте каждую нитку в иголку и попросите помощника осторожно приколоть их к вашей спине. Вы должны почувствовать их, но не должны знать, в какой очередности они расположены.

Осторожно вытяните одну нить. Посмотрите на ее цвет. Если нить красная, радуйтесь - в этом году вы выйдете замуж и родите ребенка. Если вам попалась белая нитка, дороги в ЗАГС не будет. Если же черная, то лучше обратите свое внимание на карьеру: замужество вам не принесет счастья.

Кольцо в воде

На ночь наливают воду в кружку, кладут туда кольцо и оставляют на улице. На следующее утро выходят и смотрят: если лед, образовавшийся в кружке, ровный, без впадин и бугорков - жить без детей. Если на льду образовались бугорки - будут сыновья, если впадины - дочери. Обязательно считают количество впадин и бугорков - сколько их окажется, столько и будет детей.

Гадание на детей

В этом гадании предсказывают количество и пол будущих детей. Возьмите золотое кольцо и положите его в емкость с водой. Поставьте емкость на ночь на мороз. На утро поверхность воды подскажет вам, сколько у вас будет детей. Если поверхность идеально ровная - вы так и останетесь одни. Бугорки означают мальчиков, ямки - девочек. Посчитайте - сколько их на поверхности, столько у вас и будет детей.

Гадание на золотом кольце

Гадают на колечке несколько девушек, не меньше шести. Берут длинную полоску черного бархата, надевают на нее колечко и катают по очереди, повторяя: "Буду катить я колечко вокруг города, а за тем колечком сама пойду, к милому дойду". Обязательно отмечали, где колечко остановится.

В некоторых регионах на Рождество гадают на варениках: в начинку добавляют предметы, символизирующие различные вещи – и кому с чем достанется, тот так год и проведет.

Вот несколько значений таких вареничных "сюрпризов":

монетка – богатство.

хлеб к сытому, благополучному году.

кольцо – к близкой свадьбе.

лавровый лист – к славе и удаче.

изюм – получение множества подарков.

пуговица несет за собой обновку.

капуста предвещает семейное счастье.

нитка в варенике предвещает дорогу.

карамелька обещает новую любовь.

гречка – неожиданное богатство.

морковь сулит новое знакомство.

рис к радостной вести.

орех обещает новых поклонников или поклонниц.

огурец – к сильному мужчине, хорошему сексу.

перец – острые ощущения

тесто предвещает семейное пополнение.

укроп говорит о том, что у гадающего будет крепкое здоровье.

горох к семейному уюту и теплу.

рис обещает успех во всех начинаниях.

По материалам Вести.ua, ICTV