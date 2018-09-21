Рождество Пресвятой Богородицы: история праздника, приметы в этот день

21 сентября в Украине православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы-2018.

Согласно преданиям, 21 сентября в семье Анны и Иоакима появилась девочка, которую назвали Марией. О рождении Богородицы практически ничего неизвестно, хотя этот праздник принадлежит к числу самых главных по церковному календарю. Мария родилась в Иерусалиме, до того у ее родителей очень долго не было детей, попытки зачать ребенка были напрасными. Однажды Иоаким удалился в пустыню для молитвы, где ему явился ангел, который сообщил, что в ближайшее время у них родится дочь. Спустя девять месяцев Анна родила девочку.

Праздник, посвященный рождению Марии, был установлен в IV веке. В народе праздник также называют второй Пречистой или Малая Пречистая.

Рождество Пресвятой Богородицы-2018: народные приметы на погоду

Какая погода на вторую Пречистую – такой будет и вся осень.

Если с утра на Рождество Богородицы небо ясное и чистое, то вскоре установится сухая, но холодная погода.

Если паутина ложится на растения - к теплой погоде.

Красное небо - к ветру и дождю.

Осенью птицы летят низко - к холодной зиме, высоко - к теплой.

Затяжной утренний туман на Рождество Пресвятой Богородицы обещает быстрые дожди. Но если он быстро рассеялся, то и погода будет переменчивой.

Дождь в этот день продлится еще 40 дней, а зима обещает быть ранней и холодной.

Если в день Рождества Богородицы тепло и ярко светит солнце, то зимой будут частые оттепели.

Если по сей день дерева сбросили большую часть листьев, то зима будет холодной и суровой.

Рождество Пресвятой Богородицы-2018: суеверия и приметы

В Рождество Пресвятой Богородицы устраивать генеральную уборку в доме нельзя, как и заниматься тяжелым физическим трудом.

Считается, что в этот день нужно просить о самом сокровенном - и Богородица обязательно поможет. Для тех семейных пар, у которых нет детей, особенно актуально в этот день молиться о рождении ребенка. Молитвы к Пресвятой Богородице будущих матерей о здоровье и счастье детей, которых они ждут, в этот день имеют особую силу.

Существовала также особая примета на замужество - если девушка умоется до восхода солнца, то ее обязательно посватают в этом году. Чтобы быть здоровым, в этот день также сжигали старую одежду и обувь.

Хорошей приметой на Рождество Пресвятой Богородицы испачкать руки чем-то черным. Это означало, что вскоре можно получить выгодное предложение, связанное с деньгами и прибылью.

В этот день отмечали также праздник урожая, который обычно справляли в течение недели и проводили время в играх, песнях, встречах, угощениях

Поскольку в это время начинается бабье лето, 21 сентября часто называли "Второй встречей весны". Принято именно 21 сентября убирать с пасек пчел. Продолжается так называемая луковая неделя, когда следует не только убирать лук, но и использовать его для приготовления различных блюд.

По материалам DsNews, Сегодня.Lifestyle