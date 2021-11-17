Розстріл Майдану: вирок у справі п'яти "беркутівців" можуть винести у 2022 роц

Розгляд справи про розстріл протестувальників під час Майдану, фігурантами якої є п'ятеро колишніх бійців спецпідрозділу "Беркут", все ще триває. Очікується, що вирок суду буде вже наступного року

Про це сказав керівник департаменту у справах Майдану Олексій Донський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Офісу генпрокурора.

"На сьогодні Святошинським районним судом Києва задоволено клопотання прокурора та надано дозвіл на заочне судове провадження щодо трьох колишніх "беркутівців", звинувачених у скоєнні масових вбивств 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській. Маються на увазі ті особи, які в рамках обміну полоненими були передані на окуповану територію і ховаються там", - сказав він

Донський розраховує, що вирок у справі п'ятьох "беркутівців" можуть оголосити у першій половині 2022 року.

"Виходячи з періодичності засідань у цій справі, ми маємо підстави розраховувати, що вже у першій половині наступного року може бути вирок у зазначеній справі", - зазначив прокурор.

Суд вирішив об'єднати справи п'ятьох "беркутівців" в одну.