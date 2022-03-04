РПЦ в Україні підлягає забороні за законом про колаборацію, — експерт

Відповідно до Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо забезпечення відповідальності осіб, які здійснювали колабораційну діяльність) РПЦ в Україні підлягає забороні після "засудження її уповноважених осіб за вчинення кримінального правопорушення проти основ національної безпеки України, передбаченого статтею 111-1 Кримінального кодексу України". Таку думку висловив доктор історичних наук, релігієзнавець, професор Національного університету «Острозька академія» Андрій Смирнов.

Він переконаний, що над єпископами-колаборантами, підпорядкованими Московському патріархату, має відбутися суд.

«На підставі ухвали суду згідно із ст. 16 "Припинення діяльності релігійної організації" ЗУ “Про свободу совісті та релігійні організації” Київська митрополія УПЦ МП має бути ліквідована, — наголошує Андрій Смирнов у фейсбук групі "Мережа відкритого православ'я. – Закон про перейменування вже не актуальний. Немає сенсу перейменовувати парафії УПЦ МП в РПЦвУ, бо її центр перебуває у країні-агресорі».

Історик зазначає, що митрополит РПЦ у Києві Онуфрій, попри численні звернення єпархій, продовжує поминати московського патріарха Кіріла. Він залишається постійним членом синоду РПЦ, яка благословляє геноцид українського народу. «Ніякого московського томосу про автокефалію не буде! Навпаки, сумського Євлогія московська патріархія вже звинуватила в розколі» — констатує іАндрій Смирнов.

Він закликає священників УПЦ МП «не чекати синодів і соборів кривавої РПЦ», а розпочати поминання Вселенського Патріарха Варфоломія. І не боятися канонічних заборон, адже всі вони будуть визнанні нечинними.

Нагадаємо, Верховна Рада України 3 березня проголосувала за законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо заборони виготовлення та поширення інформаційної продукції, спрямованої на пропагування дій держави-агресора)" (реєстраційний номер 5101).

Цей закон встановлює заборону на виготовлення та поширення інформаційної продукції, спрямованої на пропагування дій держави-агресора, також передбачає через суд заборону діяльності релігійних організацій, громадських об’єднань та політичних партій, які пропагують агресора.

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