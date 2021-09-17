Рудьковського залишили під домашнім арештом

Миколу Рудьковського підозрюють у викраденні людини, катуванні та вимаганні.

Київський апеляційний суд залишив під цілодобовим домашнім арештом колишнього міністра транспорту часів президентства Віктора Януковича Миколу Рудьковського.

Про це інформує пресслужба суду.

Апеляційний суд залишив без змін рішення Солом'янського районного суду Києва. Скарги сторони захисту та прокуратури були відхилені.

"Громадянин Р. підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 27, ч.3 ст. 146 ("Незаконне позбавлення волі або викрадення людини"), ч. 3 ст. 27, ч. 2. ст. 127 ("Катування"), ч.3 ст. 27, ч.4 ст. 189 ("Вимагання") Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

2 вересня Солом'янський райсуд столиці змінив Рудьковському запобіжний захід. Замість нічного домашнього арешту ексміністрові призначили цілодобовий до 29 вересня 2021 року включно.

Нагадаємо: Миколу Рудьковського підозрюють у викраденні його колишнього бізнес- партнера, а нині нардепа від партії "Слуга Народу" Олега Семінського. За даними слідства, викрадення відбулося у 2012 році, потерпілого утримували незаконно близько трьох років та вимагали виплатити борг - 200 мільйонів доларів.

24 червні 2021 року Миколу Рудьковського було заарештовано. Колишнього міністра транспорту та зв'язку України взяли під варту безпосередньо у залі Київського апеляційного суду без права грошової застави.

Згодом Рудьковського бачили в Монако: в Офісі генпрокурора з'ясовували, чи порушив ексміністр умови домашнього арешту