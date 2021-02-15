Станом на ранок 15 лютого для забезпечення ефективної роботи дорожньої снігоприбиральної техніки діє обмеження руху великовантажного та великогабаритного автотранспорту на окремих ділянках доріг Волинської, Івано-Франківської, Львівської та Рівненської областей, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"За інформацією Служби автомобільних доріг з метою забезпечення ефективної роботи дорожньої снігоприбиральної техніки діятимуть обмеження руху великовантажного та великогабаритного автотранспорту на окремих ділянках доріг Волинської, Івано-Франківської, Львівської та Рівненської областей", - ідеться в повідомленні.

Для розчищення доріг від Служби автомобільних доріг залучені понад 1 тис. 490 осіб і 1 тис. 153 одиниць техніки. Рух вантажівок через негоду обмежений у чотирьох областях.

