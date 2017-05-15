Руководитель Евровидения остался доволен организацией конкурса

Руководитель Евровидения, Ян Ола Санд заявил, что организация конкурса была проведена на высшем уровне.

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

От имени Европейского вещательного союза, который является организатором Евровидения, Санд, член Административного совета ЕВС, также поблагодарил за отличную организацию конкурса.

"У нас каждый год есть какие-то определенные замечания или жалобы: будь-то транспорт или логистика, безопасность или иные аспекты. Но само Евровидение в Киеве прошло безупречно. Мы не имели никаких проблем. С украинской стороны все было организовано на высшем уровне", - отметил Санд на встрече с президентом Петром Порошенко.

В свою очередь, Грицак заявил, что была проведена замечательная работа, во время которой все журналисты, конкурсанты и фанаты почувствовали гостеприимство Киева, находясь в комфортных условиях.

Президент Украины Петр Порошенко также поблагодарил всех организаторов Евровидения, заявив, что несмотря на российскую агрессию и оккупацию, украинцы и украинская власть показали свое гостеприимство и сделали все от них зависящее, чтобы организовать по-настоящему прекрасное событие.

"Мои поздравления всем. Евровидение было организовано на высшем уровне И это является результатом очень эффективной координации и взаимодействия вашей и нашей команды", - добавил Порошенко.

Ранее NewsOne сообщал о том, что мэр Киева Виталий Кличко считает проведенное Евровидение - лучшим в истории конкурса.

NewsOne

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