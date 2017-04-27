Руководство поста и отдела "Тиса" отстранено от службы - ГПУ

Сегодня таможенники Венгрии задержали в транспорте, который выехал из Украины, контрабанду 125 002 пачек сигарет и 916 килограмм янтаря-сырца. По представлению прокуратуры руководство поста и отдела "Тиса" отстранено от службы. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает УНН.

Как сообщил Ю.Луценко, сегодня таможенники Венгрии задержали в транспорте, выехал из Украины, контрабанду 125 002 пачек сигарет и 916 килограмм янтаря- сырца.

"Следователем прокуратуры Закарпатской области сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины главному государственному инспектору ТП "Тиса" Берчи В.В., который проводил таможенное оформление транспортного средства, ему вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - написал генпрокурор.

Кроме того, он добавил, что по представлению прокуратуры руководство поста и отдела "Тиса" отстранено от службы.