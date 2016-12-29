Румынские ученые: следующее землетрясение может достичь 7 баллов

Научный директор румынского национального Института физики Земли Мирча Рэддуля не исключает более мощного землетрясения в сейсмоактивном регионе Вранча, в том числе, возможно, силой 7 баллов по шкале Рихтера.

Так он прокомментировал землетрясение мощностью 5,2 балла, произошедшего в ночь со вторника на среду, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

"Нынешнее землетрясение - весьма нормальное явление для этого региона. При землетрясениях земля обычно освобождается от накопленной энергии. По сравнению с землетрясением в 7 баллов, при пятибалльных подземных колебаниях объем высвобождаемой землей энергии почти в тысячу раз меньше. Происходит накапливание дополнительной энергии, которая может спровоцировать землетрясение в 7 баллов", - отметил Рэдулян.

По его мнению, даже при подземных толчках в 6 и более баллов особых разрушений не случится, так как в регионе Вранча эпицентры землетрясений обычно находятся на большой глубине.

Как сообщал Укринформ, в ночь со вторника на среду в Румынии произошло землетрясение силой 5,2 балла по шкале Рихтера. Подземные толчки ощущались и в столице Молдовы Кишиневе.

Самое мощное землетрясение в этом регионе произошло 4 марта 1977 года. Его продолжительность была около минуты, а сила толчков составила 7,2-7,5 баллов, в эпицентре мощность достигала 8-9 баллов. В результате землетрясения в Румынии погибли около 1,5 тыс. человек.