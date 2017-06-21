Румынский парламент отправил правительство в отставку

Парламент Румынии проголосовал за вотум недоверия нынешнему правительству Сорина Гриндяну, сообщает Romania TV.

Инициатива депутатов правящей коалиции с Социал-демократической партии и Альянса либералов и демократов под названием "Румыния не может быть конфискована. Защитим демократию и выбор румын" получила поддержку 241 депутата при потребности в 233 голоса. Против проголосовали 10 депутатов.

Согласно конституции Румынии, это означает отставку правительства, о чем будет сообщено президенту Клаусу Йоханниса.

Отметим, правительство Сорина Гриндяну находился у власти всего полгода.

Правительственный кризис в Румынии началась с того, что коалиционные партии отозвали свою поддержку правительства, предоставленную ему в конце прошлого года, и обвинили в срыве сроков выполнения программы его деятельности.

Напомним, 15 июня все министры Социал-демократической партии и Альянса либералов и демократов заявили о своей отставке и потребовали отставки премьера Гриндяну. Сам премьер заявил, что в отставку не уйдет, в свою очередь призвав политические партии продемонстрировать политическую ответственность.