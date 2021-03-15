Ryanair з кінця березня запускає 18 маршрутів з України

Лоукост Ryanair запустить 18 маршрутів з України з переходом на літню навігацію, яка почнеться з переведенням стрілок на літній час 28 березня.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Avianews.

"Мережа найбільшого лоукостера Європи з України у квітні включатиме 13 напрямків з аеропорту Бориспіль. До списку увійшли Відень, Софія, Берлін, Бергамо, Рим, Вільнюс, Гданськ, Катовіце, Краків, Познань, Варшава, Вроцлав і Лондон. Також з початком літнього розкладу Ryanair планує полетіти з Одеси в Берлін, Рим, Гданськ, а також зі Львова в Бергамо і Рим", - йдеться у повідомленні.

Відновлення польотів за 37 маршрутами відкладено на травень, червень і липень. Продаж квитків за ще шістьома напрямками закритий. Ідеться про рейси з Києва в Будапешт, Манчестер, з Херсона в Катовіце, з Одеси в Афіни, зі Львова в Меммінген і Будапешт. Це може свідчити як про те, що Ryanair ще не сформував плани з польотів, так і про можливе закриття маршрутів.

Раніше повідомлялося, що лоукост Ryanair призупинив польоти за 70% маршрутів з Києва до кінця березня, коли авіація переходить на літній сезон. Збитки міжнародного лоукостера Ryanair через пандемію коронавірусу становлять 411 млн євро в першому півріччі 2020 року.