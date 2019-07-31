Rzeczpospolita (Польша): россияне отправились в Крым: там дешево

Кремль делает все возможное, чтобы побудить россиян отправиться в незаконно захваченный Крым. Авиабилеты подешевели в полтора раза, а средняя стоимость поездки - на четверть. И это работает.

Сотрудница портала Travelata.ru Светлана Душинова приводит пример: в Крым можно слетать вдвоем на неделю за 10 -15 тысяч рублей, а в Краснодарском крае (самый крупный туристический российский регион) такой же отдых обойдется как минимум в 20 тысяч рублей.

Растущая популярность Крыма - это следствие политики руководства России, которое склоняет туристические агентства проявлять большую гибкость в ценообразовании, а авиакомпании - запускать дополнительные чартеры, что ведет к снижению цен на билеты.

Этим летом число чартерных рейсов внутри страны увеличилось на 20%, тогда как на заграничном направлении рост составил только 11%.

Авиабилеты подешевели в том числе благодаря фиксации цен на топливо и дотациям государства. Кроме того, все больше рейсов совершается не из московского авиационного узла, чем пользуются туристы, живущие в отдаленных регионах, например, в Сибири.

По данным крымского руководства, с начала года на полуострове отдохнули уже 3,3 миллиона человек: на 11% больше, чем в прошлом году. Больше 62% приехали на автомобиле или автобусе.

Руководители туркомпаний подтверждают, что Крым стал местом отдыха россиян с не очень высокими доходами. Половина из них селится на турбазах и в мини- гостиницах, то есть местах со скромными условиями, и только 4% гостей выбирают четырехзвездочные отели (в Краснодарском крае этот показатель составляет более 10%).

Ивона Трусевич