С 1 апреля в зоне АТО обещают перемирие

В Минске на заседании контактной группы договорились о разведении сил в зоне боевых действий на Донбассе с 1 апреля.

"Стороны договорились о прекращении огня и разведении вооружения с 1 апреля", - сообщил спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по Украине Мартин Сайдик, информирует "Общественное".

По его словам, стороны также договорились о разведении сил и средств в Станице Луганской из 6 апреля.

Следующая встреча группы состоится 12 апреля.

Спикер представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер сообщила, что "в частности, планируется продолжить работу пунктов пропуска в утренние и вечерние часы".

"Накануне пасхальных праздников Трехсторонняя контактная группа поздравила решимость всех участников Минского процесса обеспечить соблюдение режима прекращения огня, которое вступит в силу с 1 апреля 2017 года. Кроме того, с 1 апреля, в поминальные дни, запланировано существенное ускорение процедуры пересечения линии соприкосновения на КПВВ, в частности, планируется продолжить работу пунктов пропуска в утренние и вечерние часы", - написала Олифер на своей странице в Facebook.

Кроме того, ТКГ в очередной раз наметила дату разведения сил и средств в Станице Луганской - на 6 апреля 2017 года. Об этом сообщил полномочный представитель РФ в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины, передает "Интерфакс-Украина".

"Также участники Контактной группы договорились содействовать ускорению процедуры пересечения гражданами линии разграничения на Донбассе с 1 апреля 2017 года. Для этого будет увеличен персонал контрольных пунктов въезда- выезда с обеих сторон, а также продлено время их работы в вечерние и утренние часы", - рассказал Грызлов.

Напомним, в среду, 29 марта, по состоянию на 18:00 пророссийские террористы 35 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе.