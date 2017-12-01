С 1 декабря в Киеве изменились правила льготного проезда в метро

С 1 декабря льготные категории граждан для бесплатного проезда в метро должны иметь "Карточку киевлянина".

Это касается только 9 категорий граждан, которым Киевсовет предоставил такую льготу. Среди них пенсионеры столицы, родители многодетных семей и лица с инвалидностью (III группы). Об этом сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации (КГГА).

Как отметили в пресс-службе, изменения связаны с вступлением в силу с 1 декабря решения Киевсовета No 116/116 "Об утверждении городской целевой программы "Забота. Навстречу киевлянам" на 2016-2018 годы", принятого в 2016 году.

Сообщается, что категории граждан с общегосударственными льготами, например, участники боевых действий, люди с инвалидностью (I и II групп), дети из многодетных семей, для бесплатного проезда в метро по-прежнему должны предъявлять оригинал удостоверения. Другие документы или справки в соответствии с законодательством не является основанием для бесплатного проезда в подземке.

Пресс-служба особо подчеркнула, что при отсутствии "Карточки киевлянина" проезд оплачивается пассажиром на общих основаниях.

После ликвидации банка "Хрещатик", который был банком-эмитентом карточек киевлянина, льготникам дали 1,5 года на переоформление карточек. По информации Департамента социальной политики КГГА, предусмотренный период был достаточным для выдачи необходимого количества карточек нового образца.

"Карточка киевлянина" имеет три составляющих: транспортную - это билет, социальную - льготы и дисконты в аптеках и торговых сетях, а также платежную. Об этом сообщает "КиевВласть".