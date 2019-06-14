С 1 июля украинцам пересчитают пенсии: на сколько увеличатся выплаты

С 1 июля 2019 года в Украине повысят пенсии.

Представители Министерства социальной политики сообщили, что минимальная пенсия увеличится до 1564 грн, а максимальная — до 15 640 грн.

Напомним, пенсионная реформа в Украине предусматривает автоматический перерасчет пенсии в связи с ростом инфляции. Следующий этап повышения пенсий в текущем году ожидается в декабре.

В министерстве отметили, что украинские пенсионеры имеют право изменить вид пенсионных выплат, и таким образом увеличить свой доход. Для того, чтобы выяснить целесообразность перехода с одного вида пенсии на другой, необходимо обратиться в управление Пенсионного фонда Украины (ПФУ), которое занимается пенсионными выплатами.