С 1 мая в Киеве заработает более 30 фонтанов

Киевская городская государственная администрация поручила запустить в работу столичные фонтаны с 1 мая, но перед этим провести проверку их состояния. Данную информацию обнародовал пресс-центр КГГА.

"С целью надлежащего функционирования фонтанов в городе Киеве департаментом жилищно-коммунальной инфраструктуры поручено районным в городе Киеве государственным администрациям и КО "Киевзеленстрой" обеспечить пуск в работу фонтанов, которые не требуют выполнения ремонтных работ, и к 1 мая 2017 года утвердить и согласовать с заместителем председателя Киевской городской государственной администрации Пантелеевым П.А. графики работы по каждому отдельному фонтану в 2017 году. Ввод в эксплуатацию фонтанов запланировано 1 мая", - говорится в сообщении.

В администрации уточнили, что в весенне-летний период в Голосеевском районе запланирован пуск в работу двух фонтанов, в Деснянском одного, в Днепровском два, в Печерском районе 13 фонтанов, еще по три в Подольском и Соломенском районах, а также восемь фонтанов в Шевченковском.

Сейчас происходит реконструкция фонтанов, которые расположены в центральной части города, на Майдане Незалежности.

Как сообщал MIGnews.com.ua, городской глава Виталий Кличко пообещал, что лично проверит выполнение ремонтных работ, проводимых на станции киевского метрополитена "Левобережная", и они будут завершены до начала конкурса "Евровидение-2017".