С 7 по 13 августа в Украине ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности - ГСЧС

Пожарная опасность пятого класса в Киевской области ожидается 8-10 августа в южной части, а 11-13 августа - в большинстве районов, отметили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.

С 7 по 13 августа в Украине будет ожидается пожарная опасность чрезвычайного уровня. Об этом сообщила пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"7-13 августа в Украине будет преобладать чрезвычайный (пятого класса) уровень пожарной опасности", сообщили в ГСЧС.

В службе уточнили, что 7-8 августа высокая пожарная опасность не ожидиется в большинстве западных регионов и в Киевской области.

Пожарная опасность пятого класса в Киевской области ожидается 8-10 августа в южной части, а 11-13 августа - в большинстве районов.

Как сообщает Укргидрометцентр, 8 августа в Украине без осадков, температура ночью +16º...+22º, днем - +26º...+32º.