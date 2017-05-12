С Евровидением будет разбираться юрист — из-за кражи Карлсона (Aftonbladet, Швеция)

На музыкальном конкурсе Евровидение-2017 Карлсона превратили в сумасшедшего сталкера. Сейчас наследники Астрид Линдгрен подумывают о том, чтобы предпринять правовые меры.

«Мы собираемся обсудить этот вопрос с нашим адвокатом в России, чтобы разобраться, что делать дальше», — говорит Улле Нюман (Olle Nyman), исполнительный директор компании Saltkråkan AB.

В четверг в полуфинале конкурса Евровидение-2017 появился персонаж, представляющий Карлсона из книги «Малыш и Карлсон». В записанном заранее скетче он изображает сумасшедшего сталкера, который преследует украинского артиста Верку Сердючку.

Сначала ей приходится бежать, когда он гонится за ней по крыше. Когда Сердючка затем вступает на красную дорожку полуфинала конкурса, ее вновь встречает Карлсон, он перелазит через ограждения с букетом поникших тюльпанов, но его прогоняют сотрудники безопасности.

Этот персонаж сказок Астрид Линдгрен по-прежнему невероятно популярен в русскоговорящих странах.

«Мы не давали разрешения»

Однако теперь у организаторов Евровидения могут быть проблемы.

Компания Saltkråkan AB владеет и распоряжается правами на произведения Астрид Линдгрен. На своем сайте они очень четко пишут, что запрещают «наряжаться в Пеппи Длинныйчулок или других персонажей Астрид Линдгрен в общественном контексте».

О том, что Карлсон появится в полуфинале музыкального конкурса, организаторы ничего компании не сообщали.

«Мы своего разрешения не давали, не одобряли и не знали об этом, — говорит Улле Нюман, директор компании, журналисту раздела Nöjesbladet газеты Aftonbladet и продолжает — Мы собираемся обсудить этот вопрос с нашим адвокатом в России, чтобы разобраться, что делать дальше. Посмотрим».

«Серьезное отношение к нарушениям»

По его словам, гнева это не вызвало, но организаторы, вероятно, нарушили закон об авторских правах.

«Мы — довольно закаленные в этом плане, так что не удивились и не разозлились. Но мы серьезно относимся к любым типам нарушений прав. Когда кто-то использует образы персонажей Астрид Линдгрен без разрешения — это преступление против ее авторских прав».

Aftonbladet: Вы измените свою политику, учитывая, что Карлсон появился в юмористическом сюжете?

Улле Нюман: Наша политика останется неизменной, но мы знаем, что в рамках закона об авторских правах есть исключения, касающиеся сатиры и пародии.

Причиной того, что персонажи Астрид Линдгрен не должны использоваться в коммерческом аспекте, стало желание сохранить ее произведения в неизменном виде.

«Если персонажей будут выдергивать из их миров, есть риск, что интерес людей пропадет, а книги утратят свою магию. Ведь Карлсон живет на крыше одной из улиц Стокгольма, а Малыш живет в квартире снизу. Он создавался не для того, чтобы летать на шоу Евровидения на Украине. Он куда-то не туда залетел, так сказать», — подытоживает Улле Нюман.

Nöjesbladet обратилась в Европейский вещательный союз за комментарием.

Андреас Ханссон, Линн Элмервик, Луиза Острём