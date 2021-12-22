Сімейне насилля: У Дніпрі чоловік бив та різав співмешканку

У Дніпрі патрульні врятували жінку, яку катував співмешканець у будинку на вулиці Банківській. Кілька років тому чоловік у Дніпрі погрожував дружині гранатами.

За повідомленням патрульної поліції Дніпропетровської області, правоохоронців викликали сусіди, які почули благання про допомогу від жінки.

Патрульні змусили чоловіка відчинити двері квартири. Він виявився п'яним та під дією наркотиків, за ним на підлозі лежала скривавлена жінка.

Патрульні викликали на місце події "швидку допомогу", але чоловік не пускав медиків до помешкання, намагався нацькувати собаку на поліцейських та ліз у бійку.

На нього надягли кайданки із застосуванням фізичної сили.

34-річну постраждалу шпиталізували до лікарні з забоєм грудини, зламаним пальцем та артеріальна кровотеча.

https://dnipro.depo.ua