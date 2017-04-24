С могилы Леси Украинки в Киеве украли бронзовые детали

В Киеве на Байковом кладбище неизвестные ограбили могилу украинской поэтессы Леси Украинки.

Об этом сообщает Эспрессо TV.

Вандалы похитили бронзовые элементы памятника.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.

Могила поэтессы Леси Украинки - памятник истории национального значения. Она расположена в Киеве на Байковом кладбище (старом), участке No 3. В 1939 году на могиле был установлен надгробный бронзовый памятник на гранитном постаменте, скульптор Галина Петрашевич.

Напомним, в 2010 году с могилы Леси Украинки вандалы уже похищали бронзовые детали.

В феврале 2017 года столичная полиция задержала киевлянина, который сдал на металлолом три бронзовых бюста с военного кладбища.