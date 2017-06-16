С начала АТО на Донбассе погибли почти 3 тысячи военных, - Минобороны

Почти 10 тысяч украинских военных получили ранения

С начала антитеррористической операции (АТО) на востоке украины погибли почти 3 тысячи украинских военных. Об этом сегодня на брифинге сообщил спикер министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"Всего с начала российской агрессии против Украины на сегодня 2696 воинов погибли и 9903 ранены", - сообщил Лысенко.

Напомним, в зоне АТО на Донбассе за минувшие сутки, 15 июня 2017 года, погиб один украинский военнослужащий. Об этом на брифинге сообщил Андрей Лысенко. "За минувшие сутки вследствие боевых действий погиб один украинский военнослужащий", - сообщил Лысенко.

"За минувшие сутки вследствие боевых действий погиб один украинский военнослужащий", - сообщил Лысенко.

За сутки боевики 50 раз открывали огонь по подразделениям ВС Украины вдоль всей линии фронта. Больше всего фактов нарушения противником прекращения огня было на приморском направлении - 24 обстрела.