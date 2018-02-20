С начала боевых действий в Украине военными спецслужбами были задержаны 11 граждан РФ, - Матиос

За 4 года военных действий в Украине военные спецслужбы задержали 11 граждан Российской Федерации при разных обстоятельствах. Об этом сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос в программе "Бацман" на телеканале "112 Украина".

"Военными спецслужбами были задержаны при разных обстоятельствах 11 граждан Российской Федерации, они установлены - три кадровых военнослужащих. В отношении всех обвинительные акты направлены в суд. Это "участие в террористических организациях" и вынесены приговоры, не отменены. То есть, вся "линейка" украинского законодательства пройдена и это документальные данные, позволяющие нам обращаться и эти документы уже переданы через МИД в международные судебные институты в подтверждение факта формы участия соседней страны в гибридной войне", - сказал он.

Отметим, что ранее боевики "ЛДНР" внесли в список для следующего обмена заложниками 18 граждан России, сообщил Виктор Медведчук.

Напомним, последний большой обмен заложниками состоялся 27 декабря. Домой вернулись 73 украинских заложника. На оккупированную территорию были доставлены 233 человека.

По итогам заседания Трехсторонней контактной группы в Минске 18 января стало известно, что представители Украины и ОРДЛО уже обменялись списками удерживаемых лиц для следующего обмена, который должен состояться в ближайшее время. В "ДНР" заявили о намерении вернуть 84 человека.