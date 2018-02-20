С начала года корью в Украине заболели свыше 5 тыс. человек, - Минздрав

С начала 2018 года корью в Украине заболели 5097 человек - 1693 взрослых и 3404 ребенка, пик новых случаев заболевания пройден. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства здравоохранения.

Так, за прошедшую неделю в стране корью заболели 827 человек.

В Минздраве напомнили, что единственный способ защититься от кори - вакцинация. Ее, по данным ведомства, в 2017 году прошли 93,3% детей в возрасте одного года и 90,7% - шести лет.

"В Украине есть около 228 тысяч доз вакцины от кори. Уже в конце этого месяца в страну привезут еще 220 тысяч доз вакцины КПК, которые будут сразу переданы в регионы. Тем временем мы продолжаем осуществлять перераспределение в области, где наблюдается сложная эпидситуация и есть необходимость в дополнительных вакцинах", - заверили в Министерстве.

Ранее Европейское агентство по здравоохранению констатировало, что Украина стала третьей страной в Европе по количеству заболевших корью. "Лидером" стала Румыния, на втором месте расположилась Италия.