С начала года корью в Украине заболели уже более 2 тысяч человек - Минздрав

Самый высокий уровень заболеваемости - в Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях.

По состоянию на 22 января 2018 года корью в Украине заболели 2084 человека, из них 1375 детей и 709 взрослых.

"Каждый должен пойти к врачу и спросить: надо ли мне вакцинироваться? Каждые 10 лет следует вакцинироваться против дифтерии и столбняка, чтобы уберечься от этих опасных болезней во время возможной вспышки. Это поможет также предотвратить вспышки этих инфекционных болезней в Украине. Уже сегодня фиксируются смертельные случаи из-за столбняка у детей, ранее болезнь поражала взрослых невакцинированных людей", - подчеркнул Лапий.