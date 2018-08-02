С начала года в Донбассе уже 160 жертв обстрелов - ОБСЕ

В июле в ходе боев в Донбассе погибло семеро человек. Всего с начала года зафиксировано более 160 жертв конфликта в Донбассе. Об этом заявил на брифинге первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

"Лишь за июль месяц мы подтвердили информацию о семи жертвах. За этого год общее количество жертв составляет более 160 человек - это как раненые, так и погибшие", - сказал он, информирует Интерфакс-Украина.

Хуг также отметил, что в Донбассе растет количество обстрелов.

"В июле миссия зафиксировала 15 тыс. нарушений режима прекращения огня. И мы снова сейчас фиксируем тот уровень нарушений, который был до 1 июля", - сказал он.

По словам Хуга ситуация на Донбассе "нестабильная и непрогнозируемая".

"Причины, по которым до сих пор не прекращается насилие - близкое соотношение позиций и наличие тяжелого вооружения, которое давным-давно должно было быть отведено", - отметил он.

Ранее в ОБСЕ заявили, что окажут всяческую поддержку идее Украины о введении миротворческой миссии на территорию Донбасса.

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что США поддерживают размещение миротворческой миссии в Донбассе, но без согласия РФ воплотить этот замысел будет невозможно.

Россия, в свою очередь, категорически не хочет пускать миротворцев восточнее линии разграничения.

По материалам: Интерфакс-Украина