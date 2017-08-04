С начала года в зоне АТО пострадали 282 мирных жителя - Хуг

В зоне проведения антитеррористической операции (АТО) на Донбассе с начала года пострадали 282 мирных жителя.

Об этом сообщил заместитель председателя СММ ОБСЕ Алексндр Хуг во время брифига в пятницу, 4 августа, сообщил РБК-Украина.

"Каждую неделю количество гражданских лиц, которые получают ранения и гибнут, возрастает. Количество, подтвержденных СММ, жертв среди гражданского населения в этом году составляет 341 человек: 59 погибших и 282 получили ранения" - сказал Хуг.

По словам Хуга, некоторые лица продолжают действия, направленные на сохранения режима насилия.

Напомним, ранее сообщалось, более 208,5 тыс. военнослужащих получили статус участника боевых действий с начала антитеррористической операции (АТО).