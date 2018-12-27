С начала ООС оккупанты потеряли 450 террористов, - командующий ООС

С начала операции Объединенных сил в Донбассе 450 человек из состава российских регулярных военных формирований были убиты, еще около 850 ранены, сообщил командующий ООС генерал-лейтенант Сергей Наев в интервью "Интерфакс-Украина". Операция Объединенных сил началась 30 апреля 2018 года, передает "Зеркало недели".

"По данным нашей разведки, с начала операции Объединенных сил потери противника составили около 450 убитыми и около 850 ранеными. Кроме того, уничтожено 28 единиц военной техники", - отметил Наев.

Он также добавил, что украинские военнослужащие, которые привлечены к ООС, дают и будут давать адекватный отпор на обстрелы со стороны боевиков.

"Ни один выстрел врага не остается безнаказанным", - подчеркнул Наев.