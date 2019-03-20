С оккупированного Донбасса передали 60 осужденных - Денисова

На подконтрольную территорию Украины из ОРДЛО передали 60 осужденных.

Об этом в Facebook сообщила Уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова.

"Сегодня в городе Счастье нам передали 60 осужденных, которые находились в пенитенциарных учреждениях в отдельных районах временно оккупированной территории Луганской области, для продолжения отбывания наказания на подконтрольной правительству Украины территории. В феврале мы уже забирали 33 осужденных, а в декабре прошлого года 42", - говорится в сообщении.

Денисова отметила, что за последние три месяца украинской стороне удалось переместить с неподконтрольной правительству Украины территории Луганской области 135 заключенных, 22 из которых - уже освобождены в связи с окончанием срока отбывания наказания.

С оккупированного Донбасса передали 60 осужденных / Фото: FB Людмила Денисова

"4 человека, в том числе женщина, среди 60-ти перемещенных сегодня лиц - находились более 9 лет в пенитенциарных учреждениях на временно оккупированной территории Луганской области без решения суда. То есть, их вина не была доказана в законном порядке. Это является грубым нарушением их прав на справедливый суд", - отметила омбудсмен.

Она отметила, что работа по перемещению граждан Украины, которые изъявили желание отбывать наказание на свободной территории и тех, чьи сроки заключения истекли, продолжается.

"Наш следующий визит в Луганскую область запланирован на конец апреля. Мы снова заберем 60 заключенных", - сообщила омбудсмен. Читайте также: Генконсульство Украины в Ростове сейчас занимается 21 украинским политзаключенным

Также Людмила Денисова обсудила вопрос о возможности передачи осужденных, адрес регистрации которых на територории неподконтрольной украинскому правительству или на территории временно оккупированного Крыма.

"Также акцентировала внимание на том, чтобы прежде всего были рассмотрены обращения тех граждан, которые направлены непосредственно мне как Уполномоченному по правам человека в Украине", - добавила омбудсмен.