С понедельника православные христиане начинают отмечать Масленицу

Православные христиане отмечают сегодня Мясопустную неделю или неделю о Страшном суде. А завтра начинается Сырная седмица или, как говорится в народе - Масленица.

Священники говорят, что этот период предшествует Великому посту и готовит верующих к Светлому Христову Воскресению.

Подготовительных предпостовых воскресений пять: Неделя о Закхее, Неделя о мытаре и фарисее, Неделя о блудном сыне, Неделя о Страшном суде и Воспоминание Адамого изгнания. Сырную седмицу предваряет Неделя о Страшном суде, которую еще обозначают, как Мясопустную.

Подготовительных предпостовых воскресений пять: Неделя о Закхее, Неделя о мытаре и фарисее, Неделя о блудном сыне, Неделя о Страшном суде и Воспоминание Адамого изгнания.

Сырную седмицу предваряет Неделя о Страшном суде, которую еще обозначают, как Мясопустную. В воскресение можно было последний раз есть мясо перед началом Великого поста. И теперь, начиная с понедельника, в период всей сырной сплошной седмицы - даже в среду и пятницу - по церковному уставу можно вкушать сыро-молочную пищу, яйца и рыбу.

Нужно отметить, что в году всего пять сплошных седмиц. Они установлены церковью в особо радостные для христиан дни и для поддержания перед началом постного периода.

Сплошные седмицы:

Святки после Рождества Христова - 7-18 января.

После Недели о мытаре и фарисее - в этом году 23-30 января.

Сырная седмица - в этом году 20-26 февраля.

Светлая Пасхальная седмица - в этом году 16-23 апреля.

Троицкая седмица или неделя перед Петровым постом - 20-26 июня.

Так, в седмицу сыропустную, с одной стороны - Церковь, заботясь о своих верных, позволяет вкушать молочные продукты всю неделю перед периодом длительного строгого поста, а с другой - верующие, воздерживаясь полностью от мяса, начинают приготовлять себя к будущему аскетическому подвигу.

Именно поэтому важно исключить в эти дни всякую неумеренность в еде и питье. Ограничивать себя стоит и в развлечениях.

Считается, что масленичная неделя, начиная с понедельника, состоит из встреч, заигрышей, лакомки, разгула, тещеных вечерок, золовкиных посиделок, проводов и провести каждый из этих дней нужно особо. Ничего общего с христианством это не имеет.

Если говорить об уже сложившейся традиции: печь блины, приглашать гостей на совместное чаепитие, делать визиты родственникам, то это прекрасный повод провести время за живым, а не виртуальным общением. Использовать этот период стоит, как дополнительную возможность - раздать долги, уделить внимание близким, которых давно не видел. При этом не нужно слепо следовать предлагаемым в "народе" способам провести Масленицу, согласно обычаям, которые не имеют ничего общего с православной традицией.

Не стоит масленицу расценивать и как последний шанс разгуляться перед постом. Ведь в церковной практике уже все говорит о том, что скоро начнется самый главный период в жизни христианина - особый период покаяния и молитвы.

На этой неделе не совершаются таинства венчания. В среду и пятницу не служат Литургию Иоанна Златоустого. Впервые во время вечерней в среду будет произнесена одна из главных великопостных покаянных молитв - преп. Ефрема Сирина с преклонением колен. Позже мы будем слышать эту молитву ежедневно.За по богослужебному уставу это Воскресенье о Страшном суде.

В следующее воскресенье люди придут в церковь, чтобы попросить прощения, так как в этот день Адам был изгнан из рая.

В этом году Пасха будет праздноваться 8 апреля.

news.church.ua. Accent TV