С понедельника во Львове закроют магазины и рестораны - Садовый

С 16 марта во Львове временно прекратят работу заведения общественного питания и учреждения торговли для предотвращения распространения COVID-19. Исключение будет сделано только для продуктовых магазинов, аптек и автозаправок, сообщил мэр города Андрей Садовый.

"С понедельника во Львове закрываем все учреждения торговли. Кроме продуктовых, аптек и заправок... Это решение касается также всех заведений общественного питания", - написал городской голова на своей странице в Facebook вечером в воскресенье, 15 марта.

Он уточнил, что городская комиссия по чрезвычайным ситуациям утвердит соответствующее решение утром в понедельник, 16 марта.

"Но готовиться можно уже сейчас", - отметил Садовый.

Он также подчеркнул, что во Львове еще не зафиксировано ни одного случая инфицирования COVID-19. Однако с симптомами ОРВИ госпитализированы четыре человека, которых проверили на коронавирус. Результатов анализов еще нет.

"Сегодня во Львове действительно госпитализированы четыре человека, которые недавно пребывали в странах, где зафиксирован коронавирус... Биоматериал отобран и направлен на исследование в Киев. Все лица молодого возраста, госпитализированы с непродолжительным анамнезом, то есть, они болеют в течение двух-трех дней. Состояние - средней тяжести, угрозы жизни нет", - уточнил Садовый.

Напомним, вечером 11 марта Всемирная организация здравоохранения сообщила о начале пандемии коронавируса.

В тот же день на заседании Кабинета министров было принято решение ввести в Украине трехнедельный карантин с 12 марта. В период действия карантина временно приостанавливается учеба в дошкольных заведениях, школах и вузах, закрываются места массового скопления людей (торговые центры, кинотеатры и т.д.), запрещаются массовые мероприятия численностью более 200 человек.

14 марта президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о противодействии коронавирусу, которым предусмотрены закрытие пунктов пропуска на границе и временный запрет въезда иностранцев в Украину.

Официально в Украине диагностировано три случая инфицирования коронавирусом, два из них - в Черновицкой области. Одна заболевшая - 71- летняя женщина - скончалась.