Офіс президента подарував ветеранам та їх сім’ям декілька квартир

В Офісі Президента було урочисто вручено вісім ордерів на житло учасникам бойових дій і рідним військовослужбовців, загиблих під час захисту незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України. Захід було обставлено в класичних “радянських традиціях” – з виступами “причетних” чиновників і лояльних волонтерів, а також “подяками особисто” з боку тих що отримали житло, яке їм належить по праву.

Нагадаємо що тільки за 2020 рік втрати в зоні ООС загинули й померли у військових госпіталях від отриманих у районі бойових дій поранень 64 українських військовослужбовців.

https://mil.co.ua